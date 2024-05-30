ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية.. رصف منطقة الأمل بمصيف بلطيم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الخميس ، أعمال رصف منطقة الأمل بمصيف بلطيم، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.

أوضح نورالدين أن أعمال الرصف تشمل رش مادة mco بمنطقة الأمل، ووضع طبقة الأسفلت النهائية، وذلك ضمن الإستعدادات لموسم صيف 2024، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بمصيف بلطيم، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس عماد عتمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

و أكد متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، واعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد على الإلتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الإنضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.