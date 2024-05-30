إقبال متزايد للمصطافين ورحلات اليوم الواحد بشواطئ الإسكندرية

شهد طقس محافظة الاسكندرية صباح اليوم الخميس عودة ارتفاع درجات الحرارة لتعود الاجواء الحارة نهارا مائلة للاعتدال خلال ساعات المساء فيما استقر نشاط الرياح على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية اليوم ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية، حيث بلغت العظمى منها 29 درجة مئوية والصغرى 19درجة، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 26كم/الساعة.

كانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية، اقبالا كبيرا من جانب المواطنين اليوم منذ الصباح، واستقبلت الشواطئ المصطافين مع توافد مكثف لرحلات اليوم الواحد فى اخر الاسبوع هربا من ارتفاع درجات الحرارة قضاء وقت ممتع بصحبة أسرهم وأصدقائهم والاستمتاع​ بأجواء ساحرة ورائعة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الشواطئ باتت جاهزة لاستقبال «ضيوف الإسكندرية»، ويقدر عددهم بنحو 5 ملايين زائر كل عام للاستمتاع بالبحر، وقضاء عطلة صيفية على شواطئ «عروس المتوسط».

وصرح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف " للوفد "

إن موسم 2024 سيكون مختلفًا تمامًا عن المواسم السابقة، هناك خططًا من الإدارة إتاحة 43 شاطئًا ما بين شواطئ مجانية يسمح فيها بدخول الرواد مجانًا شامل الحصول على شمسية وكرسى واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا وهو شاطئ سيد درويش فى منطقه الجمرك، وهناك شواطئ عامة وعددها 4 شواطئ، وتكون برسم دخول 5 جنيهات للفرد شامل الحصول على كرسى، ولحد أقصى الشمسية لـ4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة جنيه وترابيزة بقيمة 2 جنيه وشمسية بقيمة ثلاثة جنيهات، وهى شواطئ جليم العام، يتبع حى شرق وشاطئ المكس العام ويتبع حى غرب وشاطئ شهر العسل العام ويتبع حى العجمى وشاطئ الهانوفيل العام ويتبع حى العجمى.

وأشار عبدالرازق إلى أن هناك شواطئ تعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها، ورسم الدخول لها 10 جنيهات شاملة الحصول على كرسى وبحد أقصى الشمسية لأربعة أفراد واستعمال دورات المياه وخلع الملابس مجانًا ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول خمسة جنيهات للفرد، وعددها 26 شاطئًا تضم شاطئ إدوارد الخراط بحى المنتزة أول، وشاطئ الأنفوشى الشرقى بحى الجمرك، وشاطئ باب البحر بحى الجمرك، وشاطئ رأس التين الغربى بحى الجمرك، وشاطئ الدخيلة الشرقى بحى العجمى، وشاطئ الدخيلة الغربى بحى العجمى، وشاطئ بليس 1 بحى العجمى، وشاطئ هدير بالعجمى.

وشاطئ تقسيم الملاح بالعجمى، وشاطئ السلام 1 بالعجمى، وشاطئ الهانوفيل يعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها بالعجمى، وشاطئ زهراء الهانوفيل بالعجمى، وشاطئ الكنارى بالعجمى، وشاطئ مارينا أبويوسف بالعجمى، وشاطئ أبويوسف 1 وأبويوسف 2 بالعجمى، وشاطئ الزهور بالعجمى، وشاطئ فاميلى بيتش الشرقى، وفاميلى بيتش الغربى بالعجمى، وشط الإسكندرية الغربى بالعجمى، وشاطئ الصفا بالعجمى، وشاطئ وكافتيريا أبوثلاث بالعجمى، وشاطئ أبوثلاث ويعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها، ويضم منطقة أندية بالعجمى وشاطئ كرير 1 الشرقى بالعجمى، وكرير 2 الغربى ببرج العرب، وشاطئ زهراء كرير منطقة أندية ببرج العرب.

وأشار عبد الرازق إلى أن هناك شواطئ مميزة برسم دخول 15 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسى وحد أقصى الشمسية لأربعة أفراد واستعمال دورات المياه مجانا، وعددها 16 شاطئًا، هى: شاطئ ميرامار الشرقى بمنتزة أول وميرامار الأوسط بمنتزة أول وسيدى بشر بمنتزة أول وشاطئ السلسلة بوسط وشاطئ بحرى بالجمرك ورأس التين شرقى بالجمرك وأبوقير الشرقى بالمنتزة ثان وبليس 2 بالعجمى البيطاش بالعجمى، شاطئ وكافتيريا الهانوفيل بالعجمى الهانوفيل الشرقى بالعجمى والهانوفيل الغربى بالعجمى وشهر زاد بالعجمى، وشاطئ السلام 2 بالعجمى، وأبوثلاث 1 بالعجمى وأبو ثلاث 2 بالعجمى.

وقال عبدالرازق إن هناك شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيها للفرد وعددها 5 شواطئ، هى: ستانلى بشرق والبوريفاج بمنتزة ثانى وجزيرة الذهب بمنتزة أول ومحمود سعيد بمنتزة أول وشط إسكندرية الشرقى بالعجمى، وشاطئ النخيل ويضم 3 مناطق هى: منطقة مميزة سعر التذكرة 20 جنيها، ومنطقة سياحية سعر التذكرة 30 جنيها، ومنطقة VIP سعر التذكرة 50 جنيها، مشيرًا إلى أن هناك شواطئ تقع ضمن منطقة عمل مشروع توسعات الكورنيش وسيتم الإعلان عن توقيت التشغيل بانتهاء المشروع، وعددها 12 شاطئًا هى: المندرة المجانى بمنتزة ثان وطاحونة المندرة السياحى بمنتزة ثان ووانلى المميز بمنتزة ثان وفى المنتزه أول كل من شواطئ السرايا العام وإسحاق حلمى المميز وإيناس حقى يعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها وأبوهيب المميز والعصافرة المميز وإسكندر الخدمة لمن يطلبها وميامى العام وبريسكا المميز والفنار المميز.

وأوضح أنه مع دخول فصل الصيف ودخول بعض شواطئ الإسكندرية ضمن المشروع القومى لتوسعة الكورنيش، وعلى الأخص دخول شاطئ المندرة لذوى الهمم ضمن مشروع التوسعة، كان لابد من التفكير فى الجديد، مثل تجهيز وإعداد شاطئ سيد درويش المجانى ليكون شاطئًا لذوى الهمم يشمل كل أنواع الإعاقات، منفذ من خلال شركة هندسية متخصصة، وعلى أسس هندسية سليمة، وسط محاولة لتلافى كل سلبيات وملاحظات الشاطئ السابق على أن يجهز أيضًا فور استلامه لذوى الهمم، ومن هنا أصبحت الإسكندرية أول محافظة تحظى بشاطئين لذوى الهمم