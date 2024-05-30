"الإسكان" تنظم ندوة للعاملين بمختلف جهات الوزارة حول الجرائم الإلكترونية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ندوة للعاملين بمختلف جهات الوزارة، حول مفهوم الجرائم الإلكترونية، ومدى خطورتها على الفرد والمجتمع، وسبل الحماية منها، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حاضر فيها الدكتور عبدالوهاب الراعى، أستاذ الإدارة بكلية الإدارة، بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، إن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان، لرفع وعى العاملين بمختلف جهات الوزارة، بهذا الموضوع الهام جداً، وخاصة فى ظل توسع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية بمختلف المجالات.

وأشارت “عبدالرحمن”، إلى أن الندوة لاقت ترحيباً واستحسانا من العاملين بمختلف جهات الوزارة، حيث حرصوا على حضور الندوة، وطرحوا العديد من التساؤلات للمُحاضر، حول مفهوم الجرائم الإلكترونية، وأنواعها، وكيفية وقوعها، وطرق مواجهتها، متوجهة بالشكر للدكتور عبدالوهاب الراعى، على استجابته لحضور هذه الندوة، ومحاضرته القيمة.