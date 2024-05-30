المنتخب يترقب وصول "صلاح".. الجهاز الفني يطالب الجيل الحالي بتذكرة المونديال

يواصل المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقررتين يومي 6 و11 من شهر يونيو المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر الفراعنة انتظام ٢٤ لاعبًا في معسكر الفريق خلال اليوم الأول، وهم: (محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين "أوفا").

وانضم محمد شريف إلى معسكر الفراعنة صباح أمس بالتنسيق مع الجهاز الفني حيث شارك في المران مباشرة، ومن المنتظر أن تكتمل الصفوف السبت المقبل بوصول محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول.

ونفى مصدر من الجهاز الفني وجود أي أزمة في موعد انضمام صلاح للفريق، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع اللاعب على وصوله في هذا الموعد خصوصًا أنه يسبق في الأساس موعد بدء الأجندة الدولية والجهاز الفني يقدر احتياجه للراحة بعد موسم طويل تعرض خلاله لإصابات قوية.

في سياق متصل، حدد مسؤولو اتحاد الكرة العاشرة مساءً موعدًا لإقامة مباراة بوركينا فاسو المقررة الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة، حيث تم التنسيق مع الجهاز الفني بشأن هذا الموعد في ظل ارتفاع درجة الحرارة نهارا.

ووضع الجهاز الفني خطة تدريباته لتتناسب مع هذا الموعد، حيث يخوض الفريق تدريباته يوميا في العاشرة مساء، بينما يركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية في الجيم بالفندق وكذلك المحاضرات الفنية.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب، على الاجتماع باللاعبين في المران الأول للفريق وتحدث عن أهمية المرحلة الحالية في مسيرة الفراعنة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وشدد العميد على صعوبة المهمة المقبلة، خصوصًا أن المنتخب يواجه منافسين قويين ويجب احترامهما وخوض كل مباراة على أنها مباراة التأهل إلى المونديال لأن كل نقطة داخل وخارج الأرض لها أهميتها ويجب أن يكون الفوز في كل المباريات هدفهم من أجل حسم التأهل في أقرب فرصة.

وأشار حسام، إلى أن الجيل الحالي يملك قدرات كبيرة لكنه لم يقدم لمصر ما تستحقه سواء في البطولات القارية أو كأس العالم وعليهم أن يثبتوا أنفسهم في التصفيات الحالية ويعيدوا الفرحة للجماهير المصرية التي عانت كثيرًا مع المنتخب في السنوات الماضية.

واشتملت التدريبات التي خصصها العميد على جوانب فنية مختلفة، حيث ركز على التمريرت القصيرة بين اللاعبين في مساحات ضيقة وخصص وقتًا طويلًا في المران للتسديدات من مختلف المناطق المواجهة للمرمى وكذلك الكرات الثابتة.

وتواجد العميد في جزء كبير من المران أثناء تدريبات سعفان الصغير، مع حراس المرمى حيث ركز على مهارات الخروج بالكرة لدى الحراس وشدد على أهمية دور الحارس في خطته لبناء اللعب.