حضور كبير في عرض وندوة الفيلم السوداني "وداعا جوليا" بمركز الثقافة السينمائية

شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر مشاركة كبيرة بالامسية السينمائية التي عرض فيها الفيلم السوداني" وداعا جوليا" Good bye Jolia، والذي ينتمي إلي نوعية الأفلام الروائية الطويلة انتاج ٢٠٢٣ . من تأليف وإخراج محمد كردفاني تمثيل إيمان يوسف سيران رياك جير دواني نزار جمعة مصطفى أيمن خليفة توزيع شركة مادسلوشن ويعتبر الفيلم دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على العوامل والاسباب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وماحدث من ويلات الحرب.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارتها الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ناقشت خلالها صناع الفيلم وتحدثت عن تجربتهم و الصعوبات التي واجهتهم أثناء العمل وتصوير الفيلم .

وقد قام د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بتسليم شهادات التقدير لكلا من الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي ونزار جمعة و إيمان يوسف والمونتيرة هبة عثمان . وذلك في تقليد إعتاد عليه مركز الثقافة السينمائية.

يذكر ان الفيلم حصل علي الكثير من الجوائز الدولية منهاجائزة الحرية، قسم نظرة ما، مهرجان كان السينمائي

جائزة روجر إيبرت، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي

أفضل فيلم، مهرجان بلفاست السينمائي

أفضل مخرج في فيلم روائي طويل لأول مرة، مهرجان قبرص السينمائي الدولي

جائزة أفضل ممثلة رئيسية، مهرجان قبرص السينمائي الدولي

جائزة أفضل ممثلة، مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي

جائزة التميز، مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي

جائزة الجمهور، موسترا دي السينما العربية

جائزة الجمهور، مهرجان ليدز السينمائي الدولي

جائزة الجمهور وتنويه خاص ولجنة تحكيم الشباب من مهرجان طركونة السينمائي الدولي

جائزة الجمهور للسينما من أجل الإنسانية، مهرجان الجونة السينمائي الدولي

أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان أفريكاميرا السينمائي

أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان الأقصر السينمائي

أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان بغداد السينمائي

جائزة التوزيع، وجائزة النقاد، وجائزة الجمهور، مهرجان إيبيزا السينمائي الدولي

جائزة الأفق الذهبي، مهرجان هوليوود للسينما العربية

جائزة أفضل كاتب سيناريو وتنويه خاص لسيران رياك، مهرجان مالمو للسينما العربية

جائزة الجمهور، مهرجان أفريقيا السينمائي .

يشرف علي الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. .

جدير بالذكر ان العروض التي تقام جميعها مجانية.