اعتزال "شيكابالا".. حديث جمهور الزمالك

أعلن محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الزمالك نيته الاعتزال في نهاية الموسم المقبل مع انتهاء عقده مع الزمالك.

وأصبح اعتزال شيكابالا حديث القلعة البيضاء بعد مسيرة طويلة خاضها قائد الزمالك منذ عام 2003 حين تم تصعيده للفريق الأول وعلى مدار أكثر من 20 عامًا.

وبرر شيكابالا قراره بأنه يشعر أن هذا الوقت هو الأنسب للاعتزال وإنهاء مشواره الكروي داخل الزمالك مؤكدًا أنه وقت تجديد عقده مع حسين لبيب رئيس الزمالك طلب منه وضع أي شروط مالية لتنفيذها ولكنه رفض إملاء شروطه على القلعة البيضاء.

ومن جانبه ، أكد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك أن أنه قرر الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، وأنه سيكون الأخير له مع كرة القدم، مشيراً أنه يشعر أن ذلك هو القرار الصحيح .

وقال شيكابالا:" وقت تجديد عقدي مع نادي الزمالك حسين لبيب رئيس النادي أكد لي أن من الممكن أن أضع كل شروطي، وأنا احترمه كثيرا.

في المقابل ، استقر مجلس الزمالك بالاتفاق مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز على رحيل اللاعب السنغالي ابراهيما نداي جناح الفريق أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة .

وعملت الوفد أنه يوجد بند في عقد نداي ينص على إمكانية فسخ عقد اللاعب السنغالي بعد انتهاء الموسم الثاني له مع الزمالك وهو ما يسعى له مجلس إدارة الزمالك.

وكان اللاعب السنغالي انتقل إلى صفوف الزمالك لمدة ثلاث مواسم، ويحق للفارس الأبيض قبل الموسم الثالث ابلاغ اللاعب بامكانية رحيله ، في ظل عدم وضوح بصمات اللاعب بالشكل المطلوب.

وعلى جانب متصل، تداولت اخبار خلال الأيام الماضية حول تعاقد نادي الزمالك مع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق ، لدعم صفوف الفارس الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة .

وأكد ياسر ريان والد اللاعب أن الأخبار المتداولة بشأن توقيع نجله للزمالك مجرد شائعات ، وأن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي سيراميكا كليوباترا، ومتواجد مع الفريق.

وأضاف: " مفاوضات الزمالك مع أحمد ياسر ريان، كانت في يناير الماضي، ولكن حاليًا لا توجد أي مفاوضات»، مؤكدًا: «أحمد، مازال يتبقى على انتهاء عقده مع سيراميكا كليوباترا، موسمين".

