إصابة عامل بجرح طعني في مشاجرة بدار السلام

أصيب عامل زراعي في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بجرح طعني بالبطن تعدى عليه عامل زراعي آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى دار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "القط . ت . ا . ا" 40 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .

وطرف ثان "علي . ع . ع . ه" 33 عامل زراعي الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض [ مطواة ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل زراعي بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . م . م" 32 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي ونجل عمومته "أحمد . ي . م . س" 41 سنة عامل .

وطرف ثان "أبو السعود . ع . ا . ع" 21 سنة عامل ونجل عمومته "الاصفهاني . ن . م . ع" 50 سنة الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات سابقة علي الجيرة .