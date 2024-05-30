"إحياء توشكي" و"مصر القوية" ملفات على صفحات المصور

خصصت مجلة المصور في عددها الصادر هذا الأسبوع عدد من الملفات أولها ملف: "إحياء توشكي.. حلم قديم يتحقق في الجمهورية الجديدة"، وتضمن تقرير بعنوان معجزة احياء مشروعات جنوب الوادي، وتحقيق عن مستقبل مصر الغذائي، وخطة الاكتفاء الذاتي من القمح وزيادة الصادرات، واستثمارات القطاع الخاص.

مصر القوية



أما الملف الثاني فجاء بعنوان "مصر القوية"، واحتوي علي حوار هام مع المفكر السياسي الكبير الدكتور عبدالمنعم سعيد، وفيه تحدث عن الحرب والمفاوضات وتعقيدات المنطقة، وأكد فيه علي أن مصر تتعامل بشرف لتسوية حرب غزة، إضافة إلي مقال للكاتب الصحفي الكبير حلمي النمنم بعنوان الدور المصري لا تسقطه أكذوبة أو شائعة، ومقال للكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب بعنوان اختبار الهدنة للأمريكان والإسرائيليين، وتقرير بعنوان: الوقف الفوري لأطلاق النار في غزة مطلب مصري دائم، وتقرير بعنوان: القاهرة درع فلسطين الحصين، إضافة إلى تقرير يستعرض تاريخ شبكة الفبركة والاكاذيب "cnn"، وحوار مع سفيرة فلسطين في النرويج بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين، وغيرها.



كما احتفت المجلة بمرور 90 عاما علي بث الإذاعة المصرية "صوت بلدنا"، وتغطية من مكة المكرمة عن الاستعداد لاستقبال الحجاج ضيوف الرحمن، وتحقيق بعنوان "نابغات مصر.. ملكات الرياضيات"، وتقرير عن ألاعيب شركات التدخين، إضافة الي تقرير عن اعلان جوائز الدولة.

بينما كان العنوان الرئيسي للملحق الاقتصادي "رغم الحوافز الحكومية تراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية"، بالإضافة الي استعراض جهود الدولة لضبط أسواق الدواجن والخضراوات والفاكهة، ومعركة ترويض التضخم العنيد، وبالأرقام استعدادات الحكومة لتوفير لحوم عيد الأضحى، إضافة الي بعض التقارير التي جاءت في المصور الرقمي منها " لماذا تأخرت شركات الاتصالات في المنافسة علي خدمة5G"".

وفي الفن احتفت المصور بأول فيلم مصري يفوز بجائزة العين الذهبية في "كان"، وفي الرياضة ملف كامل عن فوز الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا، وفي الحوادث حكاية "سفاح التجمع" القاتل الذي يستهدف ضحاياه لتحقيق الأرباح.