الغرفة التجارية بالبحيرة تكرم تجار معارض أهلًا رمضان

أقامت الغرفة التجارية بالبحيرة، برئاسه محمد الشريف، حفلًا لتكريم تجار المواد الغذائية بمحافظة البحيرة الذين شاركوا في معارض "أهلا رمضان" التي نظمتها الغرفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور المحاسب أحمد الفيشاوي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد عبد العال وكيل وزارة تموين البحيرة، والمستشار علي دوما رئيس جهاز البيئة بمحافظة البحيرة، و سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين بالبحيرة، ومديري إدارات التموين بالبحيرة. ولفيف من تجار المواد الغذائية بمحافظة البحيرة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة.

وأشاد محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية، بمجهود التجار المشاركين في المعرض، مؤكدا دورهم المهم في توفير سلع رمضان بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول الشريف في كلمته أهمية التعاون بين الغرفة التجارية والتجار لتحقيق المزيد من الإنجازات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في محافظة البحيرة. كما أكد ضرورة التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشيا مع خطة الدولة موضحا أن تخفيض الأسعار سيسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتحفيز النشاط التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الشريف دعمه الكامل لتوجه الحكومة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحا أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية ومهمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وتقليل الهدر والتلاعب الذي يحدث في نظام الدعم العيني الذى يصل لمن لا يستحق، وأشار إلى أن الدعم النقدي سيتيح للمواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجونها فعليا، مما يعزز من قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.

وأكد الشريف أن للتجار دور مهم يتمثل في ضمان توافر السلع الأساسية وتثبيت الأسعار لمنع أي زيادات غير مبررة، مما يضمن استقرار السوق.

ووجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاية بالبحيرة، الشكر والتقدير للتجار لتعاونهم المميز في خفض الأسعار خلال شهر رمضان، مؤكدا أن ذلك يظهر روحهم الوطنية وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين.

وفي ختام الحفل، أعرب التجار عن شكرهم وتقديرهم للغرفة التجارية على تكريمهم، وعبروا عن التزامهم بمواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات وتلبية احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أن معارض "أهلا رمضان" حققت نجاحا كبيرا على جميع المستويات، حيث أسهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد المحلي، وتحفيز النشاط التجاري. كما أسهمت المعارض في تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية والتجار لخدمة جموع مستهلكي محافظة البحيرة.