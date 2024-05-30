سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في أي أقل الصاغة المصرية، تراجعاً، على مستوى جميع الأعيرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري نحو 15 جنيهًا اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2023، حيث يُعَدُّ الذهب عيار 21 محل اهتمام واسع النطاق بين المصريين، وهو العيار الأكثر استخدامًا وانتشارًا في المشتريات والمبيعات، ويرجع ذلك إلى تفضيلهم للاستثمار في الذهب كوسيلة للادخار والحفاظ على أموالهم.



القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، كان لها أثر سلبي على أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث شهدت تراجعًا هذا اليوم، ومن المتوقع أن يستمر المصريون في متابعة تطورات سعر الذهب عيار 21 خلال الفترة القادمة، نظرًا لأهمية هذا العنصر الثمين.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، اسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تشهدها الأسواق المصرية لرصد ومتابعة كل المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية لمختلف السلع، لاسيما أسواق الذهب، وجاءت الاسعار اليوم على النحو الآتي:





أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة "تحديث الساعة 10 صباحاً"



سعر جرام الذهب عيار 24

بيع: 3560 جنيه

شراء: 3554.25 جنيه

التغير: -17.25 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 22

بيع: 3263.25 جنيه

شراء: 3258 جنيه

التغير: -15.75 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 21

بيع: 3115 جنيه

شراء: 3110 جنيه

التغير: -15 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 18

بيع: 2670 جنيه

شراء: 2665.75 جنيه

التغير: -12.75 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 14

بيع: 2076.75 جنيه

شراء: 2073.25 جنيه

التغير: -10 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع: 1780 جنيه

شراء: 1777.25 جنيه

التغير: -8.5 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 9

بيع: 1335 جنيه

شراء: 1332.75 جنيه

التغير: -6.5 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع: 24920 جنيه

شراء: 24880 جنيه

التغير: -120 جنيه







سعر الجنية الذهب في مصر







سجل سعر الجنيه الذهب اليوم مبلغ 24920 جنيها للبيع و24880 جنيها للشراء داخل اسواق الذهب المحلية.



اسعار جرام الذهب اليوم بالاوزان



1 جرام: 3,125.0 جنيه مصري

5 جرامات: 15,625.0 جنيه مصري

10 جرامات: 31,250.0 جنيه مصري

25 جرامًا: 78,125.0 جنيه مصري

50 جرامًا: 156,250.0 جنيه مصري

100 جرام: 312,500.0 جنيه مصري

500 جرام: 1,562,500.0 جنيه مصري

1000 جرام: 3,125,000.0 جنيه مصري

5000 جرام: 15,625,000.0 جنيه مصري

10000 جرام: 31,250,000.0 جنيه مصري

