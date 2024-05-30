ضبط 288 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار استهدفت المحلات التجارية والمخابز ومحال التموين ومشروعات جمعيتي ومحطات الوقود ومخازن السلع الغذائية أسفرت عن تحرير عدد 288 مخالفة وجنحة تموينية منها 244 مخالفة في مجال المخابز وفي مجال ضبط الأسواق تم تحرير عدد 42 جنحة وفى مجال المواد البترولية تم تحرير مخالفتين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وقال المهندس محمد إبراهيم أن المديرية شتت حملات مكبرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تمكنت خلالها من ضبط والتحفظ على كمية كبيرة جدًا من المواد البترولية والسجائر والخمور وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير وتصرف وتجميع بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن حصيلة تلك المضبوطات كالتالى: عدد (49676) لتر بنزين 80 تصرف وعدد (39877) لتر سولار تجميع وعدد (166998) لتر بنزين 92 تجميع وعدد (1250) علبة سجائر كيلوباترا وعدد (600) علبة سجائر بوكس وعدد (27) باكو معسل زنة الباكو نصف كيلو وعدد (836) زجاجة خمور مختلفة الأنواع وعدد (١٧٠) شيكارة دقيق تم التصرف والتجميع بغرض بيعها في السوق السوداء وعدد (500) كيلو سكر وعدد (60) زجاجة زيت تمويني .

وأكد المهندس محمد إبراهيم على حرص المديرية على ضبط الأسواق والأسعار والمخالفين من التجار وأصحاب المخابز ومحطات المحروقات ومنع التلاعب وأن كل المخالفات تمت إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.