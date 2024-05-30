الغرف التجارية: مصر تلعب دورًا هامًا في ضمان جودة وسلامة الغذاء المتداولة بالأسواق

قال خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن هذا الحدث يجمع خبراء الصناعه في مجال الصناعات الغذائية مع التجار والجهات المعنية بالغذاء والزراعه في مكان واحد مما يشير إلى التعاون بين القطاع الخاص والحكومي علي الوصول لهدف واحد وهو سلامة الغذاء جاء ذلك خلال الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء ( EGFoSS) من احتفالات مصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024 .

وأضاف أبو الوفا، أن مصر تلعب دوراً هاماً في ضمان جودة وسلامه الغذاء المتداولة في السوق، حيث تم إنشاء الهيئة بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة في الوصول لاقصي سلامة للغذاء في مصر .



وأوضح أبو الوفا، أن مجلس النواب يعمل حالياً علي عقد لقاءات مكثفة لمناقشه قانون سلامة الغذاء المصري وإجراء كثير من التعديلات عليه للوصول لأفضل تشريع ممكن وسيتم الانتهاء منه في القريب العاجل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير بالقانون، لافتاً إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأه تقدم الأغذية بالحصول على تراخيص من وحدة سلامة الغذاء من أجل ضمان جودة الأغذية وكذلك سيتم التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام .



ولفت إلى أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء هو فرصة جيدة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا المجال وكذلك التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات.