عرض " فوتو كوبى" بـ نادى سينما أوبرا دمنهور.. الليلة

إنطلاقا من حرص الثقافة المصرية على تقديم ألوان الإبداع الفنى المختلفة، تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن فعاليات نادى سينما أوبرا دمنهور وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر فيلم " فوتو كوبى".

ومن المقرر أن يعقب الفيلم، ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور والدكتور محمد عبد الغنى الناقد السينمائي ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك فى السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على مسرح اوبرا دمنهور .

أبطال فيلم فوتو كوبي

الفيلم من إخراج تامر عشري، وتأليف هيثم دبور، وبطولة محمود حميدة وشيرين رضا، وتدور أحداثه حول رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، وفي أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها الذي يكتشف من خلاله الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة.

جوائز فيلم فوتو كوبي

الفيلم حاصل على العديد من الجوائز أهمها، جائزة أفضل فيلم في مهرجان طرابلس عام 2018، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وحصل على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى عام 2017.