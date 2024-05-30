البطل للتطوير العقاري تطرح 5 مشروعات جديدة في 2024

باستثمارات 10 مليار جنيه



أعلنت شركة البطل للتطوير العقاري عن طرح 5 مشروعات جديدة في 2024، بمناطق بالعاصمة الإدارية وشيراتون وهليوبوليس الجديدة، بحجم استثمارات تقدر بـ 10 مليار جنيه، والتي يتم الكشف عنها تباعًا خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وأوضح المهندس عماد دوس، العضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري ، أن الشركة قررت ضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجديدة، والتي ستصبح من أهم المشروعات السكنية والتجارية، نظرًا لتنوع مواقعها المتميزة، وذلك لتعزيز خطة التوسع التي انتهجتها الشركة خلال السنوات الأخيرة بالسوق العقاري .

وكشف عت أن شركة البطل للتطوير العقاري تمكنت فى عام 2023 من تحقيق مبيعات تعاقدية ، بلغت حوالي 3 مليار جنيه وتستهدف خلال العام الجاري 2024 تحقيق مبيعات حوالي 4 مليار جنيه.

وأضاف أن البطل للتطوير العقاري، تستعد لطرح مشروعين " تجاري" بمحور بن زايد، وثالث "سكني – فندقي - تجاري" بمحور الأمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى طرح كومبوند سكني جديد بمنطقة شيراتون هليوبوليس، والمشروع الخامس كومبوند سكني يقع على طريق السويس بهليوبوليس الجديدة.

من الجدير بالذكر أن شركة "البطل للتطوير العقاري" لها سابقة أعمال تمتد أكثر من 45 عامًا وكانت من اوائل شركات التطوير العقاري التي توسعت خارج مصر وتحديدًا في السوق الكندي ونفذت سلسلة من المشروعات المميزة في السوق المصرية حملت اسم "روك" بشرق وغرب القاهرة مثل روك إيدن بـ 6 أكتوبر، وروك ڤيل بالعبور، وروك ڤيرا بالتجمع الخامس، وروك كابيتال 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى روك جولد أول مول للذهب والجمال بالتجمع الخامس.