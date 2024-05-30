محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة موسعة بمركز ومدينة المحلة الكبرى ،لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بحضور الشركات المنفذة ورؤساء حي أول وثان ومركز المحلة الكبرى، ومدير مديرية الاسكان .

وخلال الجولة أكد رحمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ الاعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا. حيث يتم استكمال أعمال التدبيش فى الكورنيش لحماية ميول الطريق و تشغيل الطبقه الثانيه من السن على بحر الملاح و تركيب انترلوك الرصيف ، وأشار رحمي الى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ بعد ذلك طبقة الاسفلت بشارع الوحدة العربية الشارع الحيوي بحي ثان المحلة الذي يمتد من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج بطول 380 مترا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترا .

كما تابع المحافظ رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ متر .

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.