أزهر الغربية يجتمع بمديري الإدارات إستعدادًا لإمتحانات الثانوية

عقدت منطقة الغربية الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اجتماع موسع مع مديري المراحل التعليمية وأعضاء غرفة العمليات والمتابعة بالمنطقة في إطار الإستعدادات القصوى لبدء امتحانات الشهادة الثانوية والتي تنطلق السبت الموافق 1 يونيه 2024، بحضور الشيخ خميس إسماعيل، مدير عام المواد الشريعة والعربية بالمنطقة ومديري المراحل التعليمية.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية على أهمية المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية وعدم تكرار العضو داخل اللجنة الواحدة، وعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت، وتأمين مداخل وخارج اللجان، واستلام الأسئلة والطرود داخل الكنترولات، وعدم تسليم الطرود لسيارات غير معتمده من قبل إدارة الإمتحانات، وتحقيق الهدوء الكامل داخل كافة اللجان، والتواصل مع غرف العمليات لحل كافة المشكلات الطارئة بما يحافظ على انتظام سير اعمال الامتحانات والوصول بها إلى بر الأمان، وتنفيذ كافة التعليمات الموضوعة لضمان حسن الأداء وتجنب كافة المشكلات التي قد تؤثر على كافة الأعمال والنظام والمراقبة داخل كافة اللجان.