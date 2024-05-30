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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سكرتارية المرأة بعمال مصر تنظم يومًا رياضيًا 

سكرتارية المرأة بعمال
سكرتارية المرأة بعمال مصر تنظم يومًا رياضيًا 

أطلقت سكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر يوم رياضي للمرأة العاملة، بنادى بتروسبورت. وشمل البرنامج تمارين لياقة بدنية وكرة قدم، وجرى، وتنس الطاولة ورياضات مختلفة  كما كان للأطفال نصيب في نشاط اليوم الرياضي من خلال أنشطة ذات طابع علمي رياضي.

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وانطلقت الفعاليات من الساعة 8 صباحا وحتى ١ ظهرا بنادى بتروسبورت تحت رعاية محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و برئاسة عايدة محى الدين رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، وبالتعاون مع لجنة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية الجديدة

جاء ذلك بمشاركة وحضور الكابتن خالد بيبو، كابتن مصر والنادي الاهلى ومدير الكورة بالنادى الاهلى الحاصل على بطولة أفريقيا الثانية عشر ، و اشرف المحروقي، نائب رئيس نقابة البترول، وصبرى عبد العزيز نائب رئيس النقابة العامة للبترول، واحمد الجوهرى، امين لجنة الشباب بنقابة البترول محمد صلاح ، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة البترول بالاضافة الي مشاركة لجنة الاعلام والعلاقات العامة بنقابة البترول.

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