موعد مباراة المصري وجمهورية شبين في كأس مصر الليلة

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق جمهورية شبين، مساء اليوم الخميس، على ستاد "برج العرب"، في إطار دور ال 32 ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وتذاع مباراة المصري وجمهورية شبين عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".



ويدخل فريق المصري اللقاء بقيادة مدربه علي ماهر تحت شعار لا مجال عن الفوز والحذر من مفاجآت الكأس.

أما جمهورية شبين، الذي هبط مؤخرا لدوري القسم الثاني، فيريد السير على خطى الترسانة الذي حقق مفاجأة باقصاء المقاولون العرب والتأهل للدور ال 16.

وحرص المدير الفنى على ماهر على دراسة جمهورية شبين بمشاهدة بعض مباريات دورى المحترفين وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف، إلى جانب التسلح بفارق خبرات وقدرات اللاعبين.

على الجانب الآخر يأمل فريق جمهورية شبين فى تعويض جماهيره عن الفشل فى بلوغ الدورى الممتاز، بتقديم مسيرة استثنائية والذهاب بعيدا فى بطولة الكأس.