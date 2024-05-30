لافروف: اتفاق زيادة التعاون الدفاعي مع الصين ليس موجهًا ضد أي دول أخرى

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا والصين تتفقان على أهمية زيادة التعاون الدفاعي، ليس فقط على أساس ثنائي، ولكن أيضًا في صيغ متعددة الأطراف، ولكنه ليس موجهًا ضد دول ثالثة.

وأضاف لافروف، في حوار مع وكالة أنباء"سبوتنيك"، أن التعاون العسكري مع الصين يقوم على مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، ويهدف التعاون الروسي - الصيني إلى تعزيز الأمن الدولي، ويتم تنفيذه وفقاً لقواعد القانون الدولي، مبينا أن هذا التعاون لا يستهدف أي دول أخرى .. يجب علينا نحن والصينيون أن نأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العسكرية والسياسية السلبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونتخذ تدابير لمواجهة عواقبها".

وأوضح أن روسيا والصين تتشارك الرأي حول أهمية زيادة التعاون الدفاعي ليس فقط على أساس ثنائي ولكن أيضا في إطار صيغ متعددة الأطراف، وهذا التفاهم مسجل في البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ومن الناحية الملموسة، نحن نتحدث عن توسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريبات القتالية وتسيير الدوريات البحرية والجوية، وتطوير قدرات الاستجابة المشتركة".

الدفاع الروسية: إسقاط 8 صواريخ أوكرانية فوق بحر آزوف وتدمير 5 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط 8 صواريخ أوكرانية فوق بحر آزوف وتدمير زورقين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم وتدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشره موقع روسيا اليوم، أنه تم قمع عدد من محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية التكتيكية وزورقين مسيرين على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن الزورقين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم، وتم إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كراسنودار الروسية.

صحفي أمريكي ينتقد غراهام ودعواته لخفض سن التجنيد في أوكرانيا واستمرار القتال

وصف الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد الدعوة التي أطلقها السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حول خفض سن التجنيد في أوكرانيا بأنها "مشينة".

وقال غرينوالد في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": "إنه لأمر مقزز ومثير للاشمئزاز عندما ترسل واشنطن الشباب الأوكراني للموت في الحرب، فقط حتى لا يشعر الغرب بالمهانة والهزيمة."

واتهم غرينوالد غراهام بعدم الفهم التام للوضع في أوكرانيا، واعتبر هذا الأمر مثيرا للاستياء وتحديدا كون السناتور يدعو بحماس إلى استمرار الأزمة والصراع في أوكرانيا.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء اللانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

رئيس الوزراء الهند ينهي حملته الانتخابية بالتأمل لمدة 45 ساعة

أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، أن زعيم الحزب سينهي حملته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية بالتأمل لمدة 45 ساعة.

ومن المقرر أن يبدأ مودي بالتأمل يوم 30 مايو بالقرب من تمثال الراهب سوامي فيفي كاناندا في كنياكماري، بأقصى جنوب الهند.

وبتأمله الذي من المخطط أن يستمر حتى 1 يونيو، سينهي رئيس الوزراء الهندي الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي ستشهد مرحلتها النهائية في الـ 1 من يونيو أيضا.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في كنياكماري على خلفية خطط رئيس الحكومة، حيث سيتم انتشار ما لا يقل عن ألفي عنصر من الشرطة.

يذكر أن الانتخابات العامة انطلقت في الهند في 19 أبريل الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها في 4 يونيو، حيث سينتخب نحو 970 مليون ناخب هندي 543 عضواء في "لوك سبها"، وهو برلمان الهند.

وفي حال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، سيترأس ناريندرا مودي الحكومة الهندية للولاية الثالثة على التوالي. وهو يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014.