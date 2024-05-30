ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ساعات تفصلنا عن ملحمة كروية منتظرة، تجمع بين فريقي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بايرن ميونخ بهدفين لهدف على استاد سانتياجو برنابيو، في إياب دور نصف النهائي، بعد التعادل ذهابًا في ألمانيا بهدفين لمثلهما.

أما بوروسيا دورتموند فحجز مقعده في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفس النتيجة، بهدف دون مقابل.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع بوروسيا دورتموند، حيث يأمل النادي الإسباني في تحقيق اللقب للمرة الـ15 في تاريخه، أما الفريق الألماني فيرغب في التتويج بالبطولة للمرة الثانية.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1، beIN Sports 2 HD.



جدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيصطدم بـ أتالانتا الإيطالي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد أن فاز ذلك الأخير ببطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل.