صحّي للجسم.. تعرف على فوائد الشاي الأسود

الشاي الأسود هو أحد أنواع الشاي وأكثرها استهلاكًا، وهو من الأنواع التي يتم تحضيرها من أوراق شجرة الكاميليا الصينية، ويتميز هذا الشاي باحتوائه على العديد من العناصر المفيدة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين وبعض المعادن والفلافونويد، بالإضافة إلى بعض الأحماض الأمينية والفلورايد



فوائد الشاي الاسود

يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي لها دور في التخلص من الجذور الحرة بجانب قدرتها على تقليل فرص الإصابة بأمراض متنوعة، بل وقد يكون لها تأثير على صحة الجسم.

يساعد هذا الشاي في الحفاظ على صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بأمراضه المختلفة خاصةً عندما يتم تناول كوب واحد منه يوميًا، بل قد يساعد في تخفيف فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

ربما يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار الموجود بالجسم.

مفيد في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز نوع من البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى قدرته على قتل البكتيريا الضارة.

يساعد في الحفاظ على سكر الدم وخفض نسبته وفقًا لدراسة تم القيام بها على عدد من الأشخاص، بل وقد يساعد الجسم على استخدام الإنسولين ويحسن حساسية الجسم له.

ربما يكون له دور في تقليل فرص الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

يساعد على زيادة التركيز وزيادة الانتباه والطاقة.

يساعد في تحسين عملية الأيض.

ربما يكون مفيدًا في تخفيف فرص الإصابة بحصوات الكلى وهشاشة العظام ومرض باركنسون وتجاويف الأسنان والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن تأثيره على هذه الأمراض مازال بحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفاعلية.