الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من قلقيلية ويداهم عدة أحياء فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء، واعتقلت الشقيقين يحيى ومحي شريف نوفل بعد مداهمة منزلهما بحي النقار، والمواطن أحمد حمدان بعد مداهمة منزله في المدينة

كما أحرق مستعمرون، فجر اليوم الخميس، خياما وبركسا للأغنام في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا أطراف بلدة دير دبوان من الجهة الشرقية، وأحرقوا خياما و"بركسا" للأغنام، تعود للمواطنين محمد نزال محمد مصبح وإسلام نزيه عوادة.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم في التجمعات البدوية في الضفة الغربية.