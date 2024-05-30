الخميس 30 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حمو بيكا يخرج عن صمته ويوجه رسالة رصاصية للمتنمرين

حمو بيكا
حمو بيكا

وجه نجم المهرجانات حمو بيكا رسالة قوية مليئة بالغضب بسبب تنمر الكثيرين على صورته التى شارك متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام خلال قضائه  العطلة الصيفية.


وعلق على الصور، قائلًا: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه؟".
وتابع: "ليه التريقه علي بطني ، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده ليه التنمر على شكلي ، يارب الي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض الي عندي".


وطرح بيكا مؤخرا أغنية جديد ضمن احتفالات عيد الفطر بعنوان أنا عظمة فى البلد بمشاركة حسن شاكوش وعمر كمال وتسببت الأغنية فى جدل على السوشيال ميديا بسبب ظهور كل منهم بسيارته الفاخرة والتى يتخطى سعرها 7 مليون جنيه.

 

وتفاعل متابعيه مع تعليقه على الصورة، وجاءت أبرز التعليقات مؤيده له: " عشان ناس مهزقة ومعندهاش بربع جنيه تربية، بلس انك كان لازم برضه تحترم الي بيحصل وزعلنا علي اهلنا واخواتنا بأنك حتي متنزلش صور تضامنا مع اخواتنا، انا اسف بالنيابه عنهم يافنان بحبك، على فكره ده يعتبر عوره ومحدش يقدر يتريق على حد لان التنمر حرام بس أنت لو شايف أن ناس اتنمرت عليك مكنتش اتصورت كده حفاظا لخصوصيتك".


وقدم حمو بيكا العديد من الأغاني الشعبية أبرزها أنتي معلمه، رب الكون ميزنا بميزة، أصحابي أخصامي، هلا والله،عالم فاسد".
 

حمو بيكا
حمو بيكا

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