رانيا فريد شوقي تغازل جمهورها.. فستان أحمر مثير|شاهد

أشعلت الفنانة رانيا فريد شوقي مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات جريئة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مستعرضة أنوثتها بالأحمر المثير وملامح جذابة.

الفنانة رانيا فريد شوقي



رانيا فريد شوقي تتألق بالأحمر المثير

وتألقت رانيا فريد شوقي بفستانين باللون الأحمر، فالأول كان بصيحة الكب، ومصنوع من قماش الحرير المكشكش مع الدانتيل المنفوش في الجزء السفلي، وتزينت فيه برابطة عنق من نفس قماش الفستان مع خواتم مرصعة بالألماس.

أما الفستان الثاني كان مصنوع من قماش القطيفة بقصة مجسمة مع صيحة الأوف شولدر؛ مما عكسا أنوثتها وأبرزا قوامها الممشوق وجمالها الساحر، كما تزينت بعقد مصنوع من اللؤلؤ الأبيض وخاتم الزواج فقط.



الفنانة رانيا فريد شوقي

وفضلت رانيا فريد شوقي الظهور بملامح جريئة، إذ اختارت الأحمر الصاخب كأحمر شفاه، وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، بالإضافة للبلاشر، وإعتمدت درجات النود كظلال للعين؛ لتحصل علي عينين واسعتين جذابتين.

وإعتمدت رانيا فريد شوقي تصفيفة شعر مميزة، فإختارت تصفيفة الويفي الناعمة، وثبتت غرتها على أحد الجانبين، وتركت باقي خصلاتها على كتفيها.

رانيا فريد شوقي ووالدها



رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والديها بالدعاء

وتحرص الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء ذكرى والدها، فكتبت في الذكرى السابقة الـ ٢٥ عبر حسابها على الموقع الأشهر "فيس بوك": "ربع قرن على رحيلك يا حبيب العمر سنين بتجرى ما فيش حاجة ليها طعم من غيرك".

كما أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى الأربعين لوالدتها الراحلة السيدة سهير ترك، زوجة النجم الكبير الراحل فريد شوقي، والتى رحلت عن عالمنا في 23 مارس الماضي.



ونشرت رانيا صورة لوالدتها الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة: "فات اربعين يوم علي فراقك وحشتني و مفتقداك في كل حاجة في حياتي انا تائهة ومش مستوعبة و ضعيفة و مكسورة و ماشية اكلم نفسي هو حقيقي انا مش هشوفك تاني استغفر الله العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد.. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين.. اللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم".