تحرير محاضر ضد الجزارين لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والجزارين والمطاعم بمركز إطسا.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم بمدينة طامية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الجزارين لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد 18 محضر ضد الجزارين والتجار وأصحاب المخابز المخالفة بمدينة الفيوم.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة إطسا، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة و بيع الطيور الحية والمجمدة، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير المديرية أن هناك خطة عمل سوف يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالفيوم، والوحدات المحلية بالقرى والمراكز لمتابعة محلات بيع اللحوم والمجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة اللحوم وتوقيع الكشف البيطري عليها بمعرفة أطباء التفتيش على اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين.