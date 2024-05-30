ميدو: عمر جابر البديل الأنسب لتعويض غياب أحمد فتوح في المنتخب

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن البديل الأنسب لتعويض غياب أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر بعد تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و 10 يونيو على الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "عمر جابر ظهير الزمالك الأيمن هو البديل الأنسب لتعويض غياب أحمد فتوح".

وتابع: "عمر جابر يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وخاض العديد من المباريات في هذا المركز وهو الأكثر جاهزية في الوقت الحالي".

وأكمل: "كان من المفترض أن ينضم عمر جابر إلى قائمة منتخب مصر من البداية، ويجب علينا أن نقدم الدعم الكامل لمنتخبنا الوطني من أجل التأهل لكأس العالم وكتابة تاريخ جديد وميلاد مدرب أسطوري للفراعنة".