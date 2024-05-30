أحمد عز ضابط للمرة الثالثة فى فيلم "فرقة الموت"

يشارك النجم أحمد عز فى فيلم "فرقة الموت" والذي يجسد خلاله دور ضابط شرطة، حيث سيكون دوره مفاجأة لجمهوره خاصة أنه مميز فى تجسيد تلك الأدوار.

وتعتبر هى المرة الثالثة الذى يقدم فيها أحمد عز شخصية ضابط شرطة، حيث قدمها للمرة الأولى في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 عندما جسد دور ضابط شرطة.

الخلية

كما قدم شخصية الضابط مرة أخرى فى فيلم "الخلية" عام 2017، حيث قدم أحمد عز دور شخصية ضابط شرطة متخصص فى عمليات مكافحة الإرهاب.

أبطال فرقة الموت

فيلم "فرقة الموت" بطولة: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صالح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

وتعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

ويتعاون النجم أحمد عز مع النجمة منة شلبى في فيلم جديد بعنوان "لعبة الموت" تأليف صلاح جهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان اجتمع أحمد عز ومنة شلبى للمرة الأولى عام 2004 خلال فيلم "شباب تيك أواى" والذى شهد على بدايات انطلاق الثنائى في عالم السينما.

ثم التقي الثنائي في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب.

وكان كرر الثنائي التعاون مجددًا خلال فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة العام الماضى 2022.

كما ظهرت منة شلبى كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذى قام عز ببطولته عام 2012.

من ناحية أخري، يستعد النجم أحمد عز لعرض فيلمه الجديد “ولاد رزق 3” فى موسم عيد الأضحي المقبل.

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حالياً ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب.