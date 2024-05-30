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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أبناؤنا في الخارج| تحميل امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي PDF

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي بنظام "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2023-2024. 

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كما أتاحت امتحانات امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي في مدارس اللغات على نظام "أبناؤنا في الخارج". 

وانطلقت امتحانات طلاب المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج" يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 إلكترونيًا. 

آلية أداء امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي 

ويؤدي طلاب  الصف الأول الثانوي على نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الكيمياء والفلسفة للفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى. 

ويمتحن طلاب نظام أبناؤنا في الخارج في الكيمياء والفلسفة للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فقط وليس بها مقالي. 

وتحتوي امتحانات امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي لفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد. 

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الكيمياء والفلسفة للفصل الدراسي الثاني بشكل جيد. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحميل امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" حسب الجدول الموضوع مسبقًا. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابة على الأسئلة المختلفة في امتحانات العلوم والتربية الدينية بنفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال. 

رابط امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي 

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي على نظام أبناؤنا في الخارج بمدارس اللغات للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية. 

ولتحميل ملفات امتحانات الكيمياء والفلسفة للصف الأول الثانوي بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا) 
 

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