وزير السياحة يكشف عن شرطين لزيادة عدد زوار مصر إلى 30 مليون سائح

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه يتم التعامل مع شركات عالمية للتسويق السياحي وصلت إلى 300 شركة، لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار لمصر.

سبب زيادة حصيلة مصر من السيائحين خلال عام 2023

وأضاف وزير السياحة خلال حواره ببرنامج “دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”مساء اليوم ، أن التعامل مع تلك الشركات العالمية هو سبب زيادة حصيلة مصر من السائحين خلال عام 2023، رغم الأحداث التي شهدها العام الماضي، واستمرار زيادة الأعداد السائحين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.

وأشار وزير السياحة إلى أن توافر الغرف الفندقية ومقاعد الطيران يمثلان 95% من العاومل المحددة لزيادة عدد السياح من 15 مليون زائر في 2023، إلى 30 مليون سائح قبل 2030، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى مهمة لكن هذان العاملان هما الأهم خاصة أن الطلب على السياحة المصرية موجود بالفعل ويتبقى توفير تلك الشروط.