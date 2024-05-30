وزير التعليم يوجه بتذليل العقبات في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتذليل أية عقبات تواجه امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحل المشكلات التي تواجه لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير جميع سبل الراحة للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

واطمأن وزير التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من خلال من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وانضباط مراحل العمل.



ووجه وزير التربية والتعليم كذلك بضرورة المتابعة اليومية للجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى عدم التهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، يوم السبت الماضي في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات 2562 لجنة، وعدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181 ألفا و490 عضو داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وتجرى عمليات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أية أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش.

