شوقي غريب: رمضان صبحي يستحق المساندة ومتفاؤل بفوز منتخب مصر في المباراتين القادمتين

أكد شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز يستحق الدعم والمساندة في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أنه كان موجودًا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والأولمبياد، وكان في ذلك الوقت يكون هناك سحب عينات من جانب الاتحاد الدولي، مؤكدا بأن رمضان كان أكثر اللاعبين الذين تم سحب عينات منه خلال تلك الفترة.

وقال غريب في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "رمضان صبحي أيضا خضع لسحب عينة من لجنة المنشطات خلال معسكر المنتخب الأوليمبي، وسجله خالٍ تمامًا من أي شئ سلبي، لذلك فوجئت بالأزمة الأخيرة، ومستغرب جدًا مما يتم تداوله بشأن اللاعب، لأنه خبير في تلك الأمور، وخضع خلال الأعوام الماضية لأكثر من مرة لإجراءات الكشف عن المنشطات".

وأضاف: "لابد أن يدرك أي لاعب قيمة تحليل المنشطات، هناك البعض يرى أن ذلك (عقاب) لهم، وهذا غير صحيح، لكن أي لاعب لابد أن يفهم ويدرك جيدًا أن سحب عينة منشطات هو جزء من عمله كلاعب كرة قدم.. وامتناع أي لاعب يعني أنه سيتم إيقافه رسميًا ولن يلعب كرة قدم".

وأشار إلى أن منتخب مصر لديه مواجهتين هامتين امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ولابد أن يحصل على النقاط الكاملة من أجل تصدر المجموعة، موضحًا أن المنتخب سيدخل بدوافع جديدة تحت قيادة حسام حسن، والذي يحظى بدعم كبير.

وتابع: "لابد أن ندعم المدرب المصري، خصوصا بعدما تراجع عدد المدربين الوطنيين الذين يسافرون للعمل في الخارج، ولذلك علينا دعم المدربين المحليين مع منتخب مصر، ونساند حسام حسن للوصول لكأس العالم".

وزاد: "منتخب مصر بدأ المعسكر بكل اللاعبين، ولابد من توجيه الشكر لكل الأندية، ولا يجب التعليق كثيرًا على اختيارات حسام حسن للاعبين، وكل مدرب له وجهة نظره، لأن له طريقة لعب معينة".

وأتم: "لدي حالة تفاؤل شديدة بشأن الفوز في المباراتين القادمتين، وهناك لاعبين كثيرين كانوا في المنتخب الأوليمبي معي، وموجودين في منتخب مصر الأول، مثل إبراهيم عادل الذي سيخوض الأولمبياد للمرة الثانية، وكان معنا أيضا أحمد حجازي ولكن من اللاعبين فوق السن.. بخلاف عناصر كثيرة قد تنضم مستقبلا للمنتخب الاول".