أنابيلا هلال تتفوق على عارضات الأزياء العالميات (صور)

اعتادت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتعيد أمجادها من جديد في عالم الموضة لتنافس عارضات الأزياء بذكاء وثبات وتتصدر عناوين الصحف والإعلام.

وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش اللامية باللون الأسود مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي وأبرزت أنوثتها الطاغية على ذوق الطابع الأوروبي، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

وتتنوع أنابيلا بين الكاجوال والكلاسيك وتملك ذوق راقي جعلتها تتربع على عرش الموضة بشكل ناعم وجذاب.

وتفضل أنابيلا هلال التزين ببعض الاكسسوارات الفضية أو الذهبية أ الساعات المرصعه بحبات الألماس لتكتمل أناقتها بشكل جذاب وتصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات من هذا الجيل.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.



حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص.[4] ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة2017.