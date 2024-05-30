مجلس الاوليمبي يستقبل فريق تنس الطاولة المتأهل الي الدورى الممتاز

استقبل الكابتن ناصر الشاذلي، رئيس النادى الأوليمبي، فريق تنس الطاولة رجال وذلك عقب التأهل الي الدورى الممتاز بعد غياب اكثر من عشرون عاماً عن الدورى وذلك لدعمهم وتحفيزهم علي تحقيق المزيد .

وشهد اللقاء حضور المحاسب حسن مفيد ، أمين الصندوق ، وأعضاء المجلس الكيميائي إيهاب الكأس ، والاستاذ أحمد سعيد قطب ، بالاضافة الي العميد هشام حمدي ، عضو المجلس والمسؤول عن ملف قطاع تنس الطاولة الذي اعتذر عن الحضور لظروف خاصة والجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد حجاج ، رئيس جهاز تنس الطاولة .

وبحث رئيس النادى مع الجهاز الفني الاستعداد للمشاركة في الدورى الممتاز الموسم الجديد ، بالاضافة الي دعم قطاع تنس الطاولة لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية.