المركز الافريقى لصحة المراة و جهاز شئون البيئة يناقشان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالاسكندرية

عقد المركز الافريقى لخدمات صحة المراة بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بالاسكندرية دورة علمية عن التغيرات المناخية باستضافة و تقديم رئيس جهاز شئون البيئة بالاسكندرية.

جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة برئاسة الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز متمثلا فى الإدارة العامة لتنميه المرأة "برئاسة المهندسة راويه فريد" بالتعاون مع مديرية التنظيم والادارة برئاسة ورعايهةوكيل المديرية خالد رمضان متمثلا في إداره العلاقات العام برئاسة الدكتورة امنيه الصفتي .

وتم عقد يوم علمى توعوي بعنوان التغيرات المناخية وحل مشاكل الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 تشمل - تحسين الحوكمة وادارة العمل في مجال تغيير المناخ - تحسين البنيه التحتية لتمويل الانشطه المناخية.

افتتح الجلسه احمد عبد الغني مدير الانشطة الخارجيه بالمركز بالترحيب بالحضور الكريم وتقديم الجهات المتعاونه والتي القاها الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

قام بعرض بعض النماذج لصور الشواطئ بالإسكندرية نموذج شاطئ المندره، مشيرا الى في عام 1950 الشاطئ كان يبلغ طول الشاطئ الرملي ٢٥٠ متر بحلول عام ١٩٨٠ ثم اصبح ١٠٠ متر الي ان تم تأكل الشواطئ بالمرحله الحالية.

وأوضح أن حجم الشواطئ كانت لها شاطئ رملي كبير، وابتداءًا من عام ٢٠١٠ و السنوات التي تليها أصبحت الامواج تصل إلي طريق الكورنيش، وتم مناقشه الاثار السلبية من التغييرات المناخية و هى ظاهره الاحتباس الحراري -- المؤشرات الداله علي التغييرات المناخيه -- تغيير سقوط الامطار-- ازدياد معدلات الموجات الحاره والعواصف -- ارتفاع مستوي سطح البحر -- الازدياد المطرد في متوسط درجات الحرارة.

وكشف ان من اسباب زياده تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي ومنه المخلفات الصلبه -- العمليات الزراعية، والقطع الجائر للغابات -- زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو -- ارتفاع مستوي سطح البحر خلال ٢٥سنه الماضية- التاثيرات السلبيه لارتفاع درجات الحرارة – وغرق لبعض اراضي المنخفضه للدلتا.

كما ناقش المخاطر التي تهدد دلتا نهر النيل منها ارتفاع منسوب سطح البحر لبعض المدن الساحلية وايضا نهر النيل سيناريوهات التغيير في معدلات تدفق المياه و الاستراتيجيات الوطنية وآليات الاستجابه و التكييف و التخفيف و المشاركة متباينة الاعباء - نقل التكنولوجيا.