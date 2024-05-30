ابطال الجياد يحصدون مراكز متقدمة بيطولة الجمهورية

حصد ابطال نادى الجياد مراكز متقدمة فى ختام الفتره الثانيه من بطولة الجمهوريه لألعاب القوي ففى دفع الجله رجال مركبه (تحت 30 سنه)

فاز بالمركز الأول أدهم محمد نجيب وفاز بالمركز الثاني يوسف ابراهيم سيد احمد و فى دفع الجله رجال مركب (عمومي )فاز بالمركز الأول محمد حسين السيد وفى رمى الرمح توحد سيدات (عمومي) فازت اللاعبه سعاد محمود فرغلي الشهيره بايمي وحصلت علي المركز الأول بذهبيه كما حققت في دفع الجله ذهبيه اخري

أما رمي الرمح مركبه (تحت 30 سنه) فاز بالمركز الثالث ادهم محمد نجيب كما فاز بالمركز الرابع

*يوسف ابراهيم سيد احمد وفى رمي الرمح مركب رجال (عمومي ) حقق اللاعب محمد حسين السيد

المركز الثاني بفضيه وفى (المضمار ) فى سباق ال٢٠٠ متر توحد بنات (عمومي ) فازت ألاعبه هلا احمد صلاح يالمركز الأول ب ذهبيه وفىً سباق ال٢٠٠ متر توحد رجال (ت١٦) حقق ألاعب يوسف محمد عطا *مركز رابع وفىً_سباق ال ٨٠٠ متر مركب رجال (عمومي ) حقق اللاعب يسري احمد عبد الودود مركز رابع كما حقق مركز رابع في سباق ١٥٠٠ متر _ كما قامت بلمشاركه في سباق ال٢٠٠ متر قصور ذهني بنات (ت١٦) الاعبه رقيه احمد محمد و_سباق ال٢٠٠ متر مركب رجال ( عمومي ) حقق اللاعب حمدي محمد حمدي

مركز ثالث بميداليه برونزيه *سباق الوثب توحد رجال تحت ال٢٠ ( تصعيد ) قد شارك ألاعب يوسف محمد عطا وحقق ٢٫٧٥ في اول مشاركه له في سباق الوثب الطويل .

وقد جاءت تلك النتائج بإشراف كل من ك/ محمد عبد السلام ( مدرب الرمي) و ك/ هشام صبري ( مدرب الرمي) وك/محمد عبد الرازق ( مدرب الرمي)

وك/ نيره محمد ( مدرب الجري ) وك/علي صقر ( مدرب الجري ) وك/ الفولي ( مدرب الجري )

وك/ منه الله ايمن ( مدرب الرمي) و ك/محمود صلاح ( إداري الفريق )و ك/ إبراهيم محمد ( مشرف النشاط الرياضي )