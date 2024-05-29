رئيس الفتوى والاعلام الدينى بالازهر يطالب دمج الدين والثقافة الدينية فى حركة الحياة الوظيفية بالاسكندرية

اكد الدكتور ابراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الدعوة والاعلام الدينى بالازهر الشريف بمحافظة الاسكندرية على اهمية دمج الدين والثقافة الدينية والعقيدة فى حركة الحياة الوظيفية، مشيرا الى ان العمل له قيمة كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع، لافتا إلى تحسين بيئة العمل من خلال الالتزام والاحترام المتبادل بين جميع أفراد منظومة العمل.

وأكد الجمل، خلال مشاركته فى ندوة نظمها مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، برئاسة أمانى سريح، بعنوان «الصحة مهنية وتحسين بيئة»، اليوم الأربعاء، قيمة صحة القلب والتحلي بالإيمان والتقوي، مشيراً إلى حيل الشيطان لغرس الأفكار السلبية لدي بعض العاملين، مثل الاقتناع بفكرة «على قد فلوسهم» وأن يعمل الشخص على قدر راتبه دون أن يوفى العمل حقه، قائلا: إن تلك الأفكار هدفها تدمير كيان الإنسان والحضارات، مشدداً على أهمية دمج الدين والثقافة الدينية والعقيدة فى حركة الحياة الوظيفية.

وأضاف، أن العمل نعمة وفضل إمتن الله به على الإنسان، والحصول على عمل ليس سهلاً ويتطلب بذل كل ما تملك من مقومات وسعى من أجل الحصول على فرصة عمل، والانسان بدون عمل هو حياة بلا روح، وهنا الشيطان يتدخل للانسان ليكفر بالنعمة التى بين يديه، مستشهدًا بقول الله تبارك وتعالى (وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ )، موضحًا أن شكر النعمة ليس بالقول فقط، ولكن شكر النعمة بالعمل، كأن يعترف الإنسان أن نعمة العمل هى من الله، وشكرها يكون عن طريق العمل فى رضاء الله واستعمال النعمة فى رضاء المُنعم جل وعلا، كاشفًا عن الوعد الرباني لكل من يشكر النعمة قولاً وعملاً.

واشارت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية الى دور قطاع الإعلام الداخلى فى رفع وعى المواطنين فى شتى المجالات، موضحة أن حملة السلامة والصحة المهنية تأتي في إطار الاحتفال بعيد العمال، و تهدف إلي التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل للحفاظ علي العاملين وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

وقالت الدكتورة مها مرسي، مدير الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية فى الإسكندرية، إن الأمراض المهنية تراكمية أي تحدث بعد فترة من الزمن بسبب طبيعة ومهام العمل، مؤكدة أن الأمراض المهنية تتعدد أسبابها وترتبط بسلوك العامل كنقص المهارة او الخبرة او التعامل الخاطئ مع بيئة العمل مما يؤثر علي العامل والعمل من فقدان الدخل وتحمل الاعباء المادية.

وشددت علي أهمية إجراء فحص دوري للعمال وتدريبهم تدريبا سليما علي طبيعة عملهم واتقانهم لاستخدام المعدات واتخاذ كافة إجراءات السلامة بها، مشيرة إلى أن أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المهنية هي المخاطر البيولوجية والكيميائية، بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية، كأشعة الشمس والضوضاء .