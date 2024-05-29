استعدادًا لعيد الأضحى.. انعقاد المجلس التنفيذي بسنورس في الفيوم

ترأس المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز، لمناقشة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وعدد من الملفات الهامة.

جاء ذلك بحضور المحاسب خالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورؤساء القرى وممثلي المصالح والهيئات الحكومية والخدمية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات المواطنين والاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أنه خلال اللقاء تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالإضافة إلى مناقشة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم مناقشة كتاب موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على إدراج مشروع خط السيب النهائي لمحطة الصرف الصحي بقرية جرفس، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف المتابعة والحملات الرقابية على محال الجزارة ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية، للتأكد من سلامة وصلاحية المعروض منها وتوافرها بالجودة المناسبة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، والإبلاغ الفوري عن الممارسات الاحتكارية وأي تجاوزات للتجار، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها حرصاً على تحقيق الصالح العام، والتنسيق مع إدارات أوقاف المركز بشأن الاستعدادات بالمساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

رئيس مركز سنورس: التنسيق مع كافة الجهات المعنية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

وأضاف رئيس المركز أنه تم التنسيق مع الإدارة الزراعية بسنورس والتأكيد على التواجد المستمر والمتابعة وتشديد الرقابة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، واستعراض استعدادات الجهات الحكومية والخدمية والتأكيد على التواجد المستمر والاستعداد التام لمواجهة أي طارئ خلال فترة اجازة العيد، وكذالك مناقشة مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق وجهود تحسين الخدمة وتوفير المياه اللازمة للمواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه، موضحا أنه جرى تركيب خط جديد بقرية إبهيت، وحل مشكلة ضعف ضغط المياه بقرية السعيدية واستمرار جهود حل المشكلة بجميع مناطق المركز.

وفى ختام الاجتماع وجه رئيس المركز رؤساء القرى بضرورة المتابعة اليومية بالشوارع والطرق، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والطرق لتيسير حركة المرور والسير والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.