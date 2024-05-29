مصيلحى يعيد “ محمدين ” رسمياً لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع الكابتن إمام محمدين على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر.

و أجتمع رئيس النادى اليوم بالكابتن إمام محمدين و تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

و أوضح رئيس النادى بأن مجلس الإدارة قد قام بالتواصل مع الكابتن إمام محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد ، حيث سبق و حقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع، كما أنه يملك سجل حافل و خبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه و البارزة فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة .

و أكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تماما في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين ، متمنياً له النجاح و التوفيق في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى و إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر .

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