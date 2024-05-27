مكتب مصر للطيران بنيودلهي ينظم احتفالية كبرى بحضور العديد من كبار وكلاء السياحة فى الهند

تزامنا مع احتفال مصرللطيران بمرور ٩٢ عاما علي إنشائها قام مكتب مصرللطيران بنيودلهي بتنظيم احتفالية كبرى بحضور العديد من كبار وكلاء السياحة فى الهند حيث تم عمل عرض تقديمي عن الخدمات والتسهيلات التى تقدمها مصرللطيران لعملائها واستعراض جدول تشغيلها من دلهي إلي القاهرة وباقى نقاط الشبكة والخطوط الجديدة المزمع تشغيلها قريبا بإلإضافة إلى استعراض خدمات وبرامج قطاع السياحة( الكرنك ).

و قام عمرو علي مدير مكتب دلهي و المشرف علي فيتنام وهونج كونج بتوزيع شهادات التقدير وتكريم عدد من وكلاء السياحة الأكثر مبيعا علي رحلات مصرللطيران وذلك بحضور السفير وائل حامد سفير مصر بالهند وعدد من أعضاء السفارة المصرية و ممثلين عن الأمم المتحدة و رشا عبد المنعم مدير مكتب مومباي والمشرفة علي تايلاند وسيريلانكا واتحاد شركات السياحة الهندية واتحاد الصناعات الهندية و العديد من وسائل الإعلام الهندي.