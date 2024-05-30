رانيا منصور تبرز أنوثتها بالكب

تعد الفنانة رانيا منصور من أبرز نجمات الفن أنوثة وجذابية تنجذب للأزياء الراقية التي تتناغم مع ذوقها الهادئ والمحب لكل ما هو جديد ومختلف في عالم الموضة.

وبدت رانيا منصور بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ناعم عكس أنوثتها بشكل هادئ، ينتمي لقصة الكب، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأسود مكشكش من أسفل لتشبه عروسة البحر.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ودائما ما تحرص رانيا منصور على التنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك فضلا عن اختيارتها الجذابة والتي تميل أغلب الأوقات الجرأة في فساتين السهرة المتنوعة المواكبة لأحدث تصاميم الأزياء الساحرة.

وأشتهرت رانيا منصور بحرصها على تغيير ذوقها بين فتره لآخرى لتصبح مثال تقتدي به فتيات وسيدات هذا الجيل.

وتفضل كثيرا إعتماد تسريحات الشعر الجذابة واللافته التي تتناغم مع إطلالاتها المتنوعة مع حرصها على تزين خصلات شعرها باكسوارات الشعر وتفضل وضع لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعة لتعكس جمال ملامحها بشكل ناعم.

وتميز ذوق رانيا منصور بالطابع الساحر في اختيارتها من إكسسوارات شبابية.

وفي هذا السياق، خطفت رانيا منصور الاضواء نحو إطلالتها الأخيرة التي تألقت به فستان مجسم طويل، بحملات، صمم من قماش الساتان باللون البرتقالي التي تزينت ببعض الإكسسوارات الساحرة المرصعه بحبات الألماس الصغير لتواكب موضة 2024. 2025 وهذا ما لافت جمالها أمام الجميع.

رانيا منصور

درست في كلية الآداب، لها أخت توأم تدعى نورهان، وشاركت معها في بعض الأدوار منها في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ومسلسل «سبع أرواح»، وتتشابه ملامحهما مع بعضهما، حتى أن البعض لا يفرق بينهما، وعمدت لقص شعرها للتخلص من الشبه الكبير بينهما.

رانيا منصور توأم، وهي شقيقتها نورهان منصور، التي شاركت معها في بعض الأعمال، من بينها مسلسل نصيبي وقسمتك، سبع أرواح، الخروج. وتزوجت نورهان منصور عام 2020، وشاركت شقيقتها التوائم رانيا منصور صور حفل الزفاف العائلئ عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا منصور