برقم الجلوس.. الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

يبحث أولياء الأمور عن الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 في محافظة الجيزة.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وذكرت مصادر في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الجيزة أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لها.

ونوهت مصادر في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الجيزة باقتراب الانتهاء من أعمال تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني استعدادا لعرضها على المحافظ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

وخصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة رابطا ألكترونيًا رسميًا للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور اعتمادها بشكل رسمي.

وللتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة الجيزة برقم الجلوس (اضغط هنا).

خطوات معرقة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

2- اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- كتابة رقم الجلوس.

4- اختيار "عرض النتيجة".



توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويبلغ المجموع الكلي للطلاب في الشهادة الإعدادية 280 درجة مقسمين على 140 درجة في كل فصل دراسي، على أن يكون النجاح من 50 في المائة من المجموع الكلي.

وتوزع درجات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني على 40 درجة لامتحان اللغة العربية، و30 درجة لامتحان اللغة الإنجليزية و20 درجة لامتحان الدراسات الاجتماعية.

كما توزع درجات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني على 30 درجة لامتحان الرياضيات، و20 درجة لامتحان العلوم.