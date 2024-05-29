خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ولاسيما مع قرب إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سطور:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

يتم اختيار المرحلة التعليمية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الحالي 2023-2024.

إدخال اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب.

النقر على استعلام لتظهر النتيجة فورًا

تظهر النتيجة على الشاشة

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، الساعة 09:00 صباحًا، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو.