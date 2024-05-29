الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

طلاب
طلاب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ولاسيما مع قرب إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها رسميًا.

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تطوير التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل

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دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع الأكاديمي والبحثي لتطوير التعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سطور:
الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 
يتم اختيار المرحلة التعليمية.
اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
اختيار الفصل الدراسي الثاني.
تحديد العام الدراسي الحالي 2023-2024.
إدخال اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب.
النقر على استعلام لتظهر النتيجة فورًا
تظهر النتيجة على الشاشة

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة  2024 لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، الساعة 09:00 صباحًا، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو.

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الجريدة الورقية