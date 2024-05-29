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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لحوكمة منظومة العمران

بوابة الوفد الإلكترونية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لحوكمة منظومة العمران، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء اللجنة.

 وناقش محافظ سوهاج مع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تمت الموافقة على عدد منها من قبل اللجنة، فيما تم إحالة بعض الطلبات للدراسة، ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات وسرعة فحص الطلبات المقدمة، ومنحها الموافقات اللازمة، حال استيفائها الاشتراطات المطلوبة.

وأكد " الفقي " على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة .

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