إبراهيم عيسى: رفع سعر رغيف الخبز اختبار لصبر المصريين

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش لـ20 قرشا بداية من أول يونيو المقبل، مؤكدا أنه اختبار لصبر المصريين وامتحان لمحنتهم الاقتصادية، وقياس لقدرة المواطن المصري على الاحتمال والتعايش وإنضاج مواقفه وخطواته إيزاء ضغوط تزداد على حمله فيما يخص كلفة الحياة اليومية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا القرار خطوة تخبط مباشرة في الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع المصري، موضحًا أن قرابة 80 مليون مواطن مصري يستفيد من الخبز المدعم، قائلا: "يبدو أن هذا القرار فكرت فيه الحكومة وعرضته على الرأي العام، يبدو ولأول مره أشبه العلاج بالصدمة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن عرض قضية الدعم على الحوار الوطني ويتشاور ويستفيد من مناقشات فكرة الدعم النقدي والعيني على الحوار الوطني، موضحًا أن هذا اختبار للحكومة كما أنه اختبار للمواطن في قدرته على التحمل والصبر والاحتمال والتحايل على العيش والتعايش مع الواقع الاقتصادي الصعب.

إبراهيم عيسى: قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم اختبار للحكومة

ولفت إلى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش لـ20 قرش اختبارًا للحكومة؛ موضحا أن الحكومة دائمًا ما تقدم هذه القرارات باعتبارها قرارات إصلاحية وقادرة على القيام بدور في ضبط العملية والأزمة الاقتصادية في مصر.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تحدث عن أن سعر رغيف الخبز لم يتحرك منذ 30 عامًا، ولكن هناك تحرك حقيقي في دعم الخبز عن طريق تخفيض وزنه، موضحًا أن رغيف الخبز المدعم كان وزنه 160 جرامًا واصبح 90 جرامًا، وتم تخفيض وزن الخبز على 3 مراحل بنسبة 31%.

وأوضح أن محمد معيط وزير المالية تحدث عن القيم الكبير التي تدعم بها الدولة المصرية رغيف الخبز المدعم، متابعًا: "على الحكومة المصرية ضبط الأرقام التي تتحدث بها، هناك اختلاف بين مسئول ومسئول أخرى بأرقام كبيرة ونحتاج ضبط وانضباط رقمي لنأخذ الموضوعات بجدية والأرقام بمصداقية"، متسائلًا: "هل هذا علاج على طريقة شفاء اقتصادي أما أمور ثانوية".