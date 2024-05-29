أوقاف الفيوم تنظم برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمسجد الحسن

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وذلك بمسجد الحسن التابع لإدارة أوقاف إطسا.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بكافة المساجد بالقرى والمراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد قرني أستاذ الدعوة والثقافة بكلية الدعوة بالقاهرة محاضرًا، والدكتور محمود الشيمي مدير المديرية محاضرًا، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الأئمة والواعظات.

وفي كلمته قدم الدكتور سعيد محمد قرني أستاذ الدعوة والثقافة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، الشكر لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مشيداً بالدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير من خلال الأنشطة الدعوية والقرآنية المتنوعة.

وأكد أن مصر شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قيادة مصر طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء، والتعمير الجاد، والمتواصل والمستمر في كل المجالات، وذلك تحقيقًا لرفعة مصر، وتعزيزًا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر وكيانها الكبير.

وكيل أوقاف الفيوم: التشريع الإسلامي يتميز بشموله لكل مناحي الحياة

وفي كلمته أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل أوقاف الفيوم، أن التشريع الإسلامي يتميز بشموله لكل مناحي الحياة قال الله تعالى: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ"، فهو يجمع بين الدنيا والآخرة، ويدير شئون الفرد وشئون الأسرة وشئون المجتمع، وهو قبل ذلك كله صلة بين العبد وربه؛ قال تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

وأوضح أن الأئمة والدعاة اختصهم الله بحمل أمانة التبليغ، وشرفهم بأن جعلهم ورثة الأنبياء والمرسلين ليبينوا للناس ما ينفعهم ويحقق سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن الدعاة يؤجرون على نيتهم إن أخلصوا فيها لله تعالى، وأن الدعوة فن، ورسالة سامية لغرس القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة.

هذا وقد تم افتتاح اللقاء بعقد مقرأة الأئمة ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختتمت فعاليات اللقاء بزيارة مركز شباب دفنو الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.