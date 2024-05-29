باسم يوسف.. جون ستيوارت المصري وجهات نظر ثاقبة بإفيهات ساخرة

أثار تعليق باسم يوسف على الإعلامي البريطاني بيرس مورجان ، في إحدى جلسات منتدى الإعلام العربي بدورته الـ22، ضمن قمة الإعلام العربي في دبي، جدلًا كبيرًا وخاصة بعد أن قام الأخير بتغيير موقفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وعلق باسم قائلًا: "إن مورغان يبحث عن المشاهدات والترند فقط، ورأيه أمر غير مهم".

ودائمًا ما يثير باسم يوسم الإنتقادات حوله لآرائه المثيرة للجدل والتي لا تتفق مع الأغلبية ، وأيضًا لإختياره ألفاظ وجمل قد تكون خادشة نوعًا ما ولكنها معبرة.

ولد باسم يوسف عام 1974 وهو كاتب ومنتج وطبيب جراح وناقد ومقدم تلفزيوني مصري، قدم برنامجًا إخباريًا ساخرًا في الفترة 2011-2014 باسم “البرنامج”.

وأطلق عليه لقب "جون ستيوارت المصري" حيث قارنت الصحافة على نطاق واسع باسم يوسف مع الممثل الكوميدي الأمريكي جون ستيوارت وبرنامجه الساخر The Daily Show الذي ألهم يوسف لبدء حياته المهنية.

وتخرج باسم يوسف من كلية الطب بجامعة القاهرة تخصص جراحة القلب والصدر عام 1998، واجتاز امتحان الترخيص الطبي للولايات المتحدة وكان عضوًا في الكلية الملكية للجراحين (MRCS) منذ فبراير 2007.

عمل كجراح قلب في مصر لمدة 13 عامًا، حتى انتقل إلى الكوميديا والسخرية السياسية، كما تلقى تدريبًا في زراعة القلب والرئة في ألمانيا، وبعد ذلك أمضى عامًا ونصف في الولايات المتحدة يعمل في شركة تنتج المعدات الطبية المتعلقة بجراحة القلب، وفي يناير 2011، ساعد يوسف الجرحى في ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية.

مقابلة باسم مع بيرس مورغان

ظهر باسم يوسف في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان في برنامج "Piers Uncensored" في أكتوبر 2023، على خلفية الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية والحرب بين غزة وإسرائيل “طوفان الأقصى”، وأدلى باسم بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل في المقابلة ودافع عن القضية الفلسطينية بقوة، وأكد دعمه للفلسطينيين في غزة ، كما تقمص شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسخر من فكرة تهجير سكان غزة إلى أرض سيناء واصفا الفكرة بأنها فيلم كوميدي سخيف.

وحققت مداخلة يوسف تفاعلاً واسعاً في مصر والعالم العربي، وتصدر بسببها قائمة الأكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل ، كما وصف بيرس مورغان مقابلته مع باسم يوسف بأنها المقابلة الأكثر مشاهدة لبرنامجه على الإطلاق.

جوائز باسم يوسف