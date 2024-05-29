خالد أبو بكر: الرفع التدريجي للدعم إصلاح اقتصادي مؤلم لكنه حقيقي

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه يوجد 72 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، ولكن في الحقيقة هناك نسبة هدر تذهب لكثير من المواطنين غير المستحقين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الآن فكرة الدعم النقدي.

وذكر أن الدولة تعمل على رفع الدعم بشكل تدريجي، مع زيادة برامج الحماية الاجتماعية، وتم إحالة الموضوع للحوار الوطني في سبيل فتح نقاش مجتمعي بشكل أكثر قوة، لافتًا إلى أن الدولة عملت على زيادة الرواتب، ورفع الحماية الاجتماعية والمعاشات، في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار.

وواصل قائلًا : "التحول للدعم النقدي قادم وسيستفيد منه المواطن بشكل أكبر، هل الـ 72 مليون مواطن يستفيدون من هذا الدعم؟، أكيد فيه ناس اتظلمت ومخدتش حقها، وبالتالي يجب التفكير في كيفية إبقاء الدعم لصالح المستحقين، وما فعلته الدولة اليوم بداية إصلاح اقتصادي مؤلم لكنه حقيقي ومهم وهو الطريق الصحيح لقيام الاقتصاد المصري".

وتابع :"عجلة الاقتصاد المصري لن تقف إذا واصلت الدولة والحكومة تحركاتها وخاصة بالشكل الذي بدأ مع رأس الحكمة وما أعقبها، بجانب جولات رئيس الوزراء المستمرة".

وأكد أهمية توجيهات الرئيس السيسي حول دور الإعلام في تعزيز الوعي والتنمية، وتوجيهاته الوزراء إلى الخروج والتحدث عن الواقع بوضوح وشفافية، مشيرا إلى أنه يجب على الإعلام أن يعرف ويكون عنده كل البيانات والصورة الكاملة، ومن غير الإعلام لا يمكن للحكومة الوصول للشارع، والدور والهدف واحد، وهو خدمة المواطن المصري.

وشدد على أن توجيه الرئيس السيسي للمسئولين بالحديث للشارع المصري، أمر يجب أن يستمر ولا يتوقف، مستطردًا:"من حق الإعلام أن يسأل، والمعرفة حق ولصالح المجتمع، ومن يفعل ذلك، الدولة القوية الي مش خايفه من حاجة.. تعالوا نفهم الناس ودا حقهم، واللي فوق صالح وحجم العمل كبير، وشرح الواقع من أعظم الرسائل الإعلامية، توجيهات الرئيس بمخاطبة المواطن ليست للوزراء فقط بل للمسئولين ".

وأشار إلى ان المعرفة والدور الإعلامي وسيلة هامة لنقل الصورة كاملة من مشروعات وبنية تحتية جارية للناس، بشكل واضح وصريح.