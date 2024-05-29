علية الجباس.. حكاية "بلطجية السينما المصرية"| طارق الشناوي يعلق

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة علية الجباس، أشهر كومبارس في السينما المصرية، والتي عرفت بأدوار الشر والبلطجة، مما أُطلق عليها "بلطجية السينما"، وقدمت ما يزيد على 60 عملًا فنيًا، من أبرزها: هوانم جاردن سيتي، وحديث الصباح والمساء، و الخطيئة السابعة، وامرأة فوق القمة، وليالى الحلمية.

وكان أول عمل لـ علية الجباس مع نخبة من الفنانين في فيلم "المزاج"، فكان بطولة: مديحة كامل، فيفى عبده، أحمد بدير، وإخراج على عبد الخالق.

الفنانة الراحلة علية الجباس

أبرز أعمال علية الجباس

إلا أن ذاع صيتها في مسلسل "ليالي الحلمية"، التي جسدت فيه دور السبعاوية، زوجة بسة الذي بدأ جامعًا لـ"أعقاب السجاير"، والذي جسده الفنان الراحل محمد متولي، وفي مسلسل حديث الصباح والمساء، وليالى الحلمية ، هستيريا، هوانم جاردن سيتى، كما أسست فرقة "الجمارك" المسرحية في الثمانينيات حسب ما كان متعارف عليها وقتها في الشركات من تأسيس فرق تمثيلية برز نجوم بعض ممثليها على رأسهم حسن عابدين.

ومن اقتصرت الأدوار التي جسدتها الراحلة علية الجباس في نمط معين من الأدوار مثل: السجانة ومعلمة القهوة وصاحبة البيت الشعبي.

وكان اخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها مسلسل "احنا نروح القسم" عام 2001 أمام أحمد بدير، عايدة رياض، عبدالله فرغلي، حسن مصطفى، تأليف مجدي الإبياري، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

ورحلت الفنانة علية الجباس عن عالمنا في 29 مايو 2002، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما، لتترك لنا أعمالا فنية لن ينساها التاريخ الفني.

طارق الشناوي يشيد بمهارة علية الجباس

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي لبراعة الفنانة الراحلة علية الجباس رغم قصر مشاهدها، حيث قال في تصريح سابق له: "يوجد فنانين يطلق عليهم أبطال في المسافات القصيرة، علية بتنتمي لهذا النوع من الفنانين، أنها بتطلع تمثل مشهد لمدة دقائق، ولكن دورها مؤثر جدًا".

وأضاف "الشناوي" : " احنا بنتقبل هذه النوعية من الأدوار، لأنه جزء من الفن، اللي بيطلق عليه نجوم المسافات القصيرة.. وجود الفنانة علية كان متشابه في الأعمال، وبالتالي لا أحدد عملا برزت فيه، لأن المؤكد أن وجودها نفسه كان طاغيا ولها حضور".