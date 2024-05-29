تشكيل أولمبياكوس الرسمي لمواجهة فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن خوسيه لويس ميليندبار المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الصدام المرتقب مساء اليوم أمام فيورنتينا الإيطالي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل أولمبياكوس

حراسة المرمى: كوستاس تزولاكيس

الدفاع: روديني – باناجيوتيس ريتسوس – دافيد كارمو - فرانسيسكو أورتيجا

الوسط: فيستني إيبورا – سانتياجو هيزي

أمامهما: شيكينيو - دانييل بودينس – كوستاس فورتونيس

الهجوم: أيوب الكعبي

وفي حال حقق فيورنتينا اللقب سيتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيتأهل تورينو تاسع ترتيب الدوري الإيطالي لدوري المؤتمر الأوروبي، وإذا خسر الفيولا سيتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي مجددا كونه احتل المركز الثامن في الترتيب محليا.