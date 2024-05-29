مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء 29 مايو، عند مستوى 2,035.81 بارتفاع بلغ قدره نحو 14.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.78 بارتفاع قدره 10.51 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو 997 ألفًا و745 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 262 ألفًا و610 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق منخفضة 1.04 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 مايو، منخفضًا بما يصل الى نحو 97.83 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 1.04 %، ليصل إلى مستوى 9279.05 نقطة.

وتم خلال جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 162 مليونًا و897 ألفًا و944 سهمًا، بقيمة 496 مليونًا و927 ألفًا و879.586 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18823 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 5 شركات، بينما انخفضت أسهم 44 شركة أخرى فى أسواق الأسهم القطرية، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

الأسهم فى مسقط تنخفض بنسبة 0.07 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 مايو، عند مستوى 4825.60 نقطة منخفضًا بما يصل الى نحو 3.5 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.07 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4790.51 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق بورصة مسقط بنحو مليونين و28 ألفًا و119 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 2ر71 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7 ملايين و54 ألفًا و191 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 29 مايو، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.23%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2409.61 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2214 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.